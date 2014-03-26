В Ташкенте стартовал международный тренинг для сотрудников правоохранительных органов

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. С 24 по 28 марта в Ташкенте проходит очередной тренинг по программе SPSS для сотрудников правоохранительных органов, организованный Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в которых принимают участие представители подразделений по борьбе с наркотиками государств Центральной Азии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

В ходе практических занятий планируется отработка схемы мониторинга изъятий наркотиков для статистического анализа на базе программы IBM SPSS.

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