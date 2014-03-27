В Узбекистан прибыл руководитель МИД Эстонии

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в Узбекистан прибыл с официальным визитом глава внешнеполитического ведомства Эстонской Республики Урмас Паэт. В этот же день он был принят своим узбекским коллегой, министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-эстонских отношений в различных областях, а также международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Также главы МИД подтвердили взаимное стремление к развитию сотрудничества по всем вопросам совместной повестки дня, обменялись мнениями о путях и механизмах активизации контактов на межпарламентском уровне, между внешнеполитическими ведомствами двух стран, другими министерствами и ведомствами, деловыми кругами и общественными организациями, отметили, что обе стороны рассматривают друг друга как перспективных партнеров в торгово-экономической, инвестиционной сферах и всесторонне поддерживают проходящий в эти дни в г.Ташкенте бизнес-форум с участием представителей ведущих компаний Узбекистана и Эстонии.

В ходе беседе также были обсуждены предложения по расширению двусторонних культурно-гуманитарных связей, взаимодействия между научными учреждениями и учебными заведениями, сообщает МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ