



В Ташкенте представят 10 российских вузов на выставке "Образование и профессия-2014"



ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 27 марта, в конференц-зале гостиницы "Дедеман Силк Роуд" при организационном содействии Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан откроется образовательная выставка "Образование и профессия-2014". Как сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества, официальное открытие мероприятие состоится 28 марта, в церемонии примет участие заместитель руководителя Федерального агентства "Россотрудничество" Лариса Ефремова, курирующая вопросы в сфере образования и поддержки русского языка, научного сотрудничества, молодежных и коммуникационных программ. В этом году Россию будут представлять десять вузов: Дальневосточный Федеральный Университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Калмыцкий государственный университет, Омский государственный университет, Финансово-технологическая академия, Волгоградский технический университет, Казанский Приволжский государственный университет, Тихоокеанский государственный университет, Национальный исследовательский Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского и Московский государственный областной гуманитарный университет. В рамках мероприятия состоится "круглый стол" "Наука и образование России". Завершится выставка 30 марта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи