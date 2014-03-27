В Намангане партийцы "Миллий тикланиш" наметили задачи на Год здорового ребенка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. На вчерашнем 11-м пленуме Наманганского областного совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" были рассмотрены итоги работы в минувшем году и перспективные направления деятельности в наступившем Году здорового ребенка.

В собрании приняли участие члены Центрального совета партии, представители парламентской фракции, первичных организаций и СМИ.

Особо было отмечены приоритетные направления социально-политического и экономического развития, которые очертил Президент Ислам Каримов в своем выступлении на торжественном заседании, посвященном 21-й годовщине принятия Конституции Узбекистана.

Было подчеркнуто, что депутаты уделяют внимание развитию национальных ремесел, туризма и другим вопросам, но необходимо подумать и о развитии производства, поддержке предпринимательства, охране здоровья и экологии.

По вопросам повестки дня высказались руководитель аппарата областного совета ДПУз Алихон Атамов и депутат областного совета Турсунбой Файзуллаев.

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