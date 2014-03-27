



Клуб "Мангалочий дворик" приглашает на вечер Сергея Юрского



ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Ташкентский клуб "Мангалочий дворик" приглашает на литературный вечер "Сергей Юрский – писатель и актер". Об этом сообщает пресс-служба представительства Российского центра науки и культуры в Ташкенте. Вечер пройдет 28 марта в клубе-музее имени Анны Ахматовой "Мангалочий дворик", расположенном в Российском центре науки и культуры в Ташкенте. Приглашаются все желающие. В ходе встречи пойдет разговор о жизни и творчестве общепризнанного народного артиста России. Состоится презентация книги Сергея Юрского "Тех, кого люблю". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи