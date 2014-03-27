При подготовке к играм "Баркамол авлод-2014" в Намангане используют опыт Универсиады-2000

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. В мае на спортивных аренах Намангана пройдет финальный этап республиканских соревнований "Баркамол авлод". Сейчас ведется интенсивная подготовка к этому празднику.

Как сообщили в областном управлении по делам культуры и спорта, уже сформированы и команды по 16 видам спорта, спортсмены и тренеры деятельно готовятся защитить честь Намангана, проводятся интенсивные тренировки.

На волейболисток колледжа пищевой промышленности в селе Исковот Янгикурганского района возлагаются большие надежды. Они занимаются два раза в день, особый упор делается на тактику и техническую подготовку. Большинство спортсменок участвовали и побеждали в играх "Умид нихоллари" и других соревнованиях, имеют необходимый опыт.

"Я никогда не забуду соревнования "Умид инхоллари", тот волшебный миг победы. Уверена, что и предстоящие игры "Баркамол авлод" также станут звездным часом для многих спортсменов, и мы сумеем достойно защитить честь области. У нас для этого созданы все условия", – говорит студентка того же колледжа Назокат Жураева.

Столь же напряженно тренируются и гандболисты Касансайского педагогического колледжа, на счету которых множество побед. По словам преподавателя физкультуры Мухтора Хафизова, спортсмены отрабатывают на поле различные ситуации, учатся быстро прорываться к воротам противника и забивать голы с любых положений.

По данным областного штаба по подготовки и организации игр, ведется реконструкция, текущий и капитальный ремонт многих спортивных сооружений, гостиниц, общежитий для спортсменов. Все объекты оснащаются необходимым оборудованием, мебелью и всем, что может понадобиться гостям. Продуманы вопросы обеспечения культурного досуга, транспортного обслуживания и безопасности.

По мнению специалистов, особо стоит отметить, что весьма пригодился опыт организации Универсиады-2000, женской спартакиады "Тумарис". Спортивные комплексы "Баркамол авлод", теннисный корт "Дустлик", залы спортивного колледжа олимпийского резерва, высшей школы спортивного мастерства и другие объекты будут задействованы в полном объеме.

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