Состоялось второе чтение законопроекта по передаче части полномочий Президента Узбекистана премьер-министру и парламенту

ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошло второе чтение проекта закона "О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)", внесенного на рассмотрение парламента Президентом Республики Узбекистан в порядке законодательной инициативы. По итогам состоявшегося обсуждения законопроект был одобрен депутатами и направлен на рассмотрение в верхнюю палату национального парламента.

Как сообщает информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, документ направлен, прежде всего, на дальнейшую демократизацию системы государственной власти, совершенствование конституционных механизмов реализации важнейших принципов государственного управления – обеспечение независимости и равенства законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, сбалансированности их полномочий, эффективного функционирования системы сдержек и противовесов между ними.

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении был организован ряд встреч и "круглых столов" по обсуждению и глубокому изучению его основных идей и положений, в которых участвовали представители политических партий, институтов гражданского общества, специалисты и ученые, юристы-правоведы. Законопроект активно и широко обсуждался на заседаниях фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана, в комитетах Законодательной палаты.

Закон имеет огромное значение для дальнейшей реализации основополагающего принципа развития нашей страны – "От сильного государства – к сильному гражданскому обществу", формирования политического устройства, обеспечивающего надежную защиту прав и свобод человека и других общепризнанных ценностей и норм демократии, заложенных в Конституции страны. Кроме того, он призван поднять на качественно новый уровень процессы дальнейшего углубления демократических, политических, экономических и социальных реформ, последовательного изменения и демократического обновления государственного и конституционного устройства, осуществляемых в Узбекистане на основе избранной "узбекской модели" реформ.

В частности, документ предусматривает передачу части полномочий Президента премьер-министру, уточнение и расширение полномочий и прав Кабинета Министров в целом.

Так, на Кабинет Министров возлагается ответственность за проведение эффективной экономической, социальной, финансовой, денежно-кредитной политики, разработку и реализацию программ по развитию науки, культуры, образования, здравоохранения и других отраслей экономики и социальной сферы. Кабинет Министров координирует и направляет работу органов государственного и хозяйственного управления, обеспечивает контроль за их деятельностью в установленном законом порядке.

Расширяются и роль и полномочия палат парламента по контролю за деятельностью Кабинета Министров.

Теперь кандидат на должность премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в парламенте представляет программу действий правительства на ближайшую и долгосрочную перспективу, что позволит политическим партиям четко определить свою позицию в отношении курса и программы правительства или отдельных ее направлений. Данная поправка к Конституции имеет исключительно важное значение для дальнейшего укрепления парламентаризма, многопартийной системы и межпартийной конкуренции, межфракционной борьбы. Также в законопроекте предусматривается обязанность правительства представлять парламенту ежегодные доклады по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны.

В соответствии с новым законопроектом также на хокимов области, района и города возлагается обязанность представлять соответствующему Кенгашу народных депутатов отчеты по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, города, по которым Кенгашем народных депутатов принимаются соответствующие решения.

Тем самым, кардинально усиливаются роль и значение представительных депутатских органов, их реальные возможности в жизни общества, а также значительно повышается роль политических партий, их депутатских групп в местных Кенгашах в определении конкретных приоритетов общественно-политического и экономического развития регионов.

Также новые поправки к Конституции устанавливают, что для организации и проведения выборов Президента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбекистан Олий Мажлисом Республики Узбекистан образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан. Закрепляются основные принципы ее деятельности – независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.

Как отмечалось депутатами, во многих развитых демократических странах выборы организовываются органами исполнительной власти – министерствами внутренних дел, юстиции и т.д. Придание же Центральной избирательной комиссии статуса независимого конституционного органа, формируемого парламентом, является важным шагом в деле дальнейшей демократизации избирательной системы, обеспечивающей полную реализацию конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти, а также усиления гарантий права на свободу слова, свободное волеизъявление.

А вводимое новым законопроектом закрепление института общественного контроля за деятельностью государственных органов значительно усиливает роль и значение гражданских институтов в решении важнейших задач в социально-экономической и гуманитарной сферах. Эта норма будет иметь важное значение в деле обеспечения устойчивого развития государства и общества, охраны окружающей среды, формирования гармонично развитого и здорового молодого поколения.

На заседании было отмечено, что внесение в Конституцию страны новых правовых норм, предусмотренных законопроектом, требует от палат парламента дальнейшего совершенствования форм и методов работы с институтами гражданского общества. В этой связи подчеркивалась важность более эффективного использования таких форм работы, как общественная экспертиза и открытое обсуждение рассматриваемых законопроектов, заслушивание руководителей исполнительных органов власти о положении дел в социально-экономической сфере на местах и т.д.

Депутаты отметили также целый ряд других конституционных новшеств, которые имеют огромное значение для дальнейшего укрепления национальной государственности и совершенствования политического устройства, формирования гражданского общества в стране.

По их мнению, вносимые в Конституцию поправки, в свою очередь, требуют от депутатов принятия востребованных жизнью законов, необходимых для успешного и эффективного проведения демократических реформ и преобразований, кардинального улучшения работы с избирателями в округах. Успешное претворение в жизнь поправок к Конституции требует повышения общественно-политической активности граждан, их политической и правовой культуры, высокого уровня зрелости политических партий, их готовности принять на себя огромную ответственность за судьбу и будущее страны.

По итогам обстоятельного обсуждения документа Законодательная палата приняла Закон "О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)".

При этом депутаты подчеркнули необходимость продолжения широкого обсуждения, а также доведения до всех граждан страны сути и содержания вносимых изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан.

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