Наманганский писатель представил публике новую книгу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. В среду в информационно-библиотечном центре имени Нодиры Намангана состоялась презентация книги поэта и прозаика Бокий Мирзо "Кузларингни согиндим..." ("Соскучился по твоим глазам"), приуроченная к его юбилею.

Известного писателя поздравляли маститые литераторы области, шутили, что он покрасил шевелюру в цвет цветущего миндаля. Мастера искусств исполняли песни на его стихи.

Родился Бокий Мирзо в 1954 году в Чартаке, окончил Кокандский пединститут, работал в школах, районном хокимияте, заместителем редактора телевидения "Шарк", известной некогда газеты "Сухбатдош", "Аёл ва жамият", "Эрудит" и в других изданиях.

За годы творческой работы он написал более 20 книг: сборники стихов и газелей, детективные произведения, которые читаются на одном дыхании. Особо можно отметить его работы: "Поездка в Россию", где герою приходится везти домой гроб с телом родного брата, которого судьба забросила на чужбину.

Честно и доходчиво поднимаются проблемы трудовой миграции и в повести "Прощай, Александра!", где герой влюбляется в русскую девушку, которая оказывается неизлечимо больной. В романе "Угрининг мухаббати" ("Любовь вора") ему удалось раскрыть сложные и противоречивые характеры героев. Весьма интересен и сборник рассказов "Кинжал в камере хранения".

"Сейчас мало кто пишет детективы и приключения, таких авторов можно пересчитать по пальцам. Мы обновляем фонд и заполняем этот популярный раздел с помощью Бокий Мирзо и его друга Исокжона Нишанова", – говорит директор ИБЦ им. Нодиры Мавлюда Журабоева.

Это подтвердили и председатель областного отделения Союза писателей Узбекистана Жамолиддин Муслим и депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Зиевиддин Мансуров, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Мехнат шухрати" поэт Эрмухаммад Нурматов и другие.

УЗИНФОРМ