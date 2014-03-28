"Дельфины" и "Акулы" – сильнейшие в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. На открытом первенстве СДЮСШОР № 23 Намангана, завершившемся в среду, победили "Дельфины" и "Акулы". Так назывались команды воспитанников этой спортшколы.

Всего в турнире принимали участие 6 коллективов, сыгравших в один круг. Причем девочки выступали вместе с мальчиками. В зачет шли поединки между гендерно равнозначными командами, а встречи мальчиков и девочек были как бы вне конкурса.

В итоге для победы в девичьем споре "Дельфину" оказалось достаточным переиграть оппоненток из "Русалочек" со счетом 12:3.

Из четырех юношеских команд сильнейшими стали "Акулы". Парни из этого дружного коллектива победили во всех встречах. Причем самое упорное сопротивление им оказали девушки. Команду "Дельфин" "Акулы" переиграли с преимуществом в 1 мяч – 14:13, а "Русалочкам" забили лишь на 2 мяча больше – 7:5. Зато с соперниками-юношами они не церемонились, забивая на 10 мячей больше.

Второе место досталось парням из команды "Сазаны", а третье разделили команды "Орлы" и "Матадоры" – матч между ними завершился боевой ничьей – 7:7.

Так что на закрытии турнира призы достались всем шести командам.

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