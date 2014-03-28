Наманганским журналистам рассказали о решении проблемы занятости

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. В четверг в зале заседаний газеты "Наманган хакикати" состоялась пресс-конференция, посвященная созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения.

Начальник областного управления по труду и социальной защите населения Гуломжон Муродхужаев и заместитель начальника управления среднеспециального профессионального образования Хайрулло Нишанов ознакомили журналистов с ситуацией в этой сфере и ответили на их вопросы.

Так, по их данным, с начала года показатели по созданию рабочих мест перевыполнены на 105,1 % – создано около 11,6 тысяч рабочих мест, летом предстоит трудоустраивать почти 40,7 тысяч выпускников колледжей.

Редактор газеты "Шифокор ва хаёт" Абдулла Гозиев поинтересовался, как решается проблема трудоустройства 5200 выпускников 7 медицинских колледжей, тогда как число вакансий во всех медицинских учреждениях не превышает 250. Специалисты ответили, что в этом плане ведется определенная работа: предусмотрено создать фитобары в школах, устраивать их в аптеки и другие учреждения.

Председатель областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана Рахимжон Ирисов предложил регулярно публиковать в СМИ статьи по проблемам занятости, данные о наличии рабочих мест в СМИ и укреплять сотрудничество в этом плане.

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