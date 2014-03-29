Наманганский облюст защитил права иностранного инвестора

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Управлением юстиции Наманганской области на регулярной основе ведется широкомасштабная работа по защите прав иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями.

Например, директор иностранного предприятия "Verigrow Ipagi" обратился в областное управление юстиции касательно незаконного вмешательства в деятельность этого предприятия сотрудниками Центра поддержки занятости и социальной защиты населения города Намангана в сфере трудовых отношений между работниками предприятия.

"В ходе изучения данного обращения был составлен протокол об административном правонарушении в отношении сотрудника центра занятости, он был направлен в суд", – рассказывает главный консультант управления юстиции Наманганской области Жахонгир Иноятов.

В результате правонарушитель на основании статьи 2412 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности был привлечен к административной ответственности. Кроме того, в целях недопущения в дальнейшем подобного правонарушения управлением юстиции было внесено представление в Центр поддержки занятости и социальной защиты населения города Намангана.

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