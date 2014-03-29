Обсуждена роль СМИ в борьбе с туберкулезом

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. На состоявшемся 27 марта в бизнес-центре "Пойтахт" города Ташкента семинаре "Повышение уровня осведомленности населения в вопросах туберкулеза: освещение в СМИ" обсуждалась роль прессы в плане повышения осведомленности населения о туберкулезе, а также пути распространения туберкулеза, его профилактика и лечение.

Он прошел под девизом "Найти, лечить и вылечить", который стал в этом году девизом Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Он отмечается ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Организаторами семинара, в котором приняли участие журналисты столичных и областных СМИ, выступили представительство ВОЗ в Республике Узбекистан, Республиканский специализированный научно-практический медицинский институт фтизиатрии и пульмонологии Министерства здравоохранения Узбекистана и проект "Качественное здравоохранение" при поддержке Национального центра переподготовки журналистов.

Открыл семинар медицинский специалист программы по борьбе с туберкулезом ВОЗ Октай Гезалов, который отметил, что в течение последних лет в Республике достигнут существенный прогресс по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, диагностике, лечению и уходу за больными туберкулезом.

Как страна, подписавшая Декларацию тысячелетия, Узбекистан неуклонно выполняет все свои обязательства по достижению Целей развития тысячелетия, одной из которых является приостановление распространения туберкулеза и обязательство положить начало тенденции к снижению уровня заболеваемости к 2015 году. В стране приняты Закон "О защите населения от туберкулеза" и другие законодательно-нормативные документы.

В течение семинара со своими презентациями журналистов ознакомили главный фтизиатр Министерства здравоохранения Узбекистана Наргиза Парпиева, которая рассказала о ситуации по туберкулезу в мире и в нашей стране, законодательных основах и медицинских аспектах, отметив, что изменения во внутренних органах человека были найдены даже в останках человека-неандертальца, что свидетельствует о древности данного заболевания.

Специалисты по туберкулезы проекта USAID "Качественное здравоохранение" Умида Юлдашева и Шахноза Сайфиддинова рассказали об основных методах исследования, видах туберкулеза, его фазах, формах лечения и видах профилактики, а также о хартии пациентов о медицинской помощи больнымтуберкулезом, правах и обязанностях пациентов.

Как корректно готовить материалы на рассказала специалист Центра переподготовки журналистов, доцент УзГУМЯ Ирода Исмоилова. Она рассказала о том, с какими пролемами сталкиваются журналисты, пишущие о туберкулезе, о задачах СМИ, правилах конструктивного освещения и корректной лексике, касающейся данной проблемы.

Как отметила в самом начале семинара директор Международного центра переподготовки журналистов Гульнара Бабаджанова, подготовка материалов о туберкулезе не должна быть одноразовым выстрелом из пушки, а должна стать одной из тем, к которой можно вернуться не раз.

Сегодня треть мирового населения является инфицированными туберкулезом, но лишь каждый десятый из них заболевает. И этот день – возможность повысить осведомленность о бремени болезни во всем мире и о ситуации в области профилактики и борьбы с туберкулезом. В последние годы был достигнут впечатляющий прогресс на пути продвижения к глобальным целям по уменьшению числа случаев заболевания туберкулезом и смерти от него.

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