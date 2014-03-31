Визит представителей Шанхайской академии международных исследований в Узбекистан

Визит представителей Шанхайской академии международных исследований в Узбекистан31.03.2014 16:04
ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация представителей Шанхайской академии международных исследований, прибывшая в Ташкент для для участия в регулярных узбекско-китайских консультациях. Возглавляет делегацию президент академии Чэн Дунсяо.
Сегодня глава делегации был принят в МИД Узбекистана, где прошло обсуждение практических аспектов реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Пекине и Ташкенте в 2012 и 2013 годах.
Стороны также обменялись мнениями по некоторым международным и региональным проблемам, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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