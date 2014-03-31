Узбекистан и Япония развивают межпарламентские связи

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 31 марта глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с депутатом Палаты советников Парламента Японии, бывшего Посла в Узбекистане Кёко Накаяму, прибывшей с визитом в Ташкент для обсуждения вопросов развития межгосударственного взаимодействия в различных сферах. Во встрече также принял участие Посол Японии Фумихико Като.

В ходе состоявшейся беседы стороны подчеркнули, что состоявшийся в феврале 2011 года официальный визит в Японию Президента Узбекистана Ислама Каримова придал новую динамику двустороннему сотрудничеству, активизировал политический диалог и расширил взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Также были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-японских отношений, в том числе в сфере межпарламентских обменов, сообщает МИД Узбекистана.

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