advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
16.02.2019 / 07:34 msk / 09:34 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Замруководителя Россотрудничества посетила древний Самарканд
01.04.2014 09:39

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. В субботу, 29 марта, заместитель руководителя Федерального агентства "Россотрудничество" Лариса Ефремова, курирующая вопросы в сфере образования и поддержки русского языка, научного сотрудничества, молодежных и коммуникационных программ, посетила Самарканд в сопровождении руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерия Кайера. Об этом сообщает пресс-служба Представительства.

В рамках визита состоялась встреча с ректором Самаркандского государственного университета (СамГУ) Улугбеком Ташенбаевым. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества в области образования, активизации академической мобильности. Поступили предложения о повышении квалификации самаркандских русистов, обсуждалась возможность приглашения в российские учебные заведения ученых из Самарканда для проведения лекций и обмена опытом, а также приглашения самаркандских аспирантов в рамках выполнения совместных научных исследований.

В торжественной обстановке руководству СамГУ был предоставлен доступ к электронной базе российских периодических изданий и учебных пособий по русскому языку, литературе и культуре России (более 40 наименований). Пользователи получают возможность осуществлять поиск в специализированных базах необходимых материалов по литературе и культуре России одновременно по всем изданиям, осуществлять выгрузку статей на печать и жесткие носители, копировать материалы для использования в учебных и рабочих целях, и многое другое. Проект осуществляется ФА "Россотрудничество" в рамках федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 – 2015 годы.

Во время пребывания в университете Лариса Ефремова посетила кабинет "Русского мира", открытый в сентябре 2013 года Фондом "Русский мир" на филологическом факультете СамГУ при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, ответила на вопросы студентов. Она также посетила исторический и биологический факультеты музея, ознакомилась с археолого-антропологическим музеем вуза.

В тот же день были проведены переговоры с руководителем Самаркандского отделения преподавателей русского языка и литературы (САПРЯЛ) Рубеном Назарьяном. На встрече речь шла о возможности расширения поддержки русского языка, обсуждался алгоритм взаимодействия по вопросам поставки учебной и художественной литературы в Самарканд.

Во второй половине дня заместитель руководителя Федерального Агентства "Россотрудничество" провела встречу с председателем Совета Самаркандского областного отделения Русского культурного центра Юрием Огневым, и посетила самаркандский театр исторического костюма "El Merosi", где собрались активисты РКЦ Самарканда и представители русской диаспоры.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
МИСИ «Вектор»: большинство крымчан считают, что в Крыму не нарушаются права человека
МИСИ «Вектор» постоянно проводит мониторинг проблем, имеющих место в современном Крыму.
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ