Замруководителя Россотрудничества посетила древний Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. В субботу, 29 марта, заместитель руководителя Федерального агентства "Россотрудничество" Лариса Ефремова, курирующая вопросы в сфере образования и поддержки русского языка, научного сотрудничества, молодежных и коммуникационных программ, посетила Самарканд в сопровождении руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерия Кайера. Об этом сообщает пресс-служба Представительства.

В рамках визита состоялась встреча с ректором Самаркандского государственного университета (СамГУ) Улугбеком Ташенбаевым. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества в области образования, активизации академической мобильности. Поступили предложения о повышении квалификации самаркандских русистов, обсуждалась возможность приглашения в российские учебные заведения ученых из Самарканда для проведения лекций и обмена опытом, а также приглашения самаркандских аспирантов в рамках выполнения совместных научных исследований.

В торжественной обстановке руководству СамГУ был предоставлен доступ к электронной базе российских периодических изданий и учебных пособий по русскому языку, литературе и культуре России (более 40 наименований). Пользователи получают возможность осуществлять поиск в специализированных базах необходимых материалов по литературе и культуре России одновременно по всем изданиям, осуществлять выгрузку статей на печать и жесткие носители, копировать материалы для использования в учебных и рабочих целях, и многое другое. Проект осуществляется ФА "Россотрудничество" в рамках федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 – 2015 годы.

Во время пребывания в университете Лариса Ефремова посетила кабинет "Русского мира", открытый в сентябре 2013 года Фондом "Русский мир" на филологическом факультете СамГУ при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, ответила на вопросы студентов. Она также посетила исторический и биологический факультеты музея, ознакомилась с археолого-антропологическим музеем вуза.

В тот же день были проведены переговоры с руководителем Самаркандского отделения преподавателей русского языка и литературы (САПРЯЛ) Рубеном Назарьяном. На встрече речь шла о возможности расширения поддержки русского языка, обсуждался алгоритм взаимодействия по вопросам поставки учебной и художественной литературы в Самарканд.

Во второй половине дня заместитель руководителя Федерального Агентства "Россотрудничество" провела встречу с председателем Совета Самаркандского областного отделения Русского культурного центра Юрием Огневым, и посетила самаркандский театр исторического костюма "El Merosi", где собрались активисты РКЦ Самарканда и представители русской диаспоры.

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