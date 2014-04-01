



Обсуждены вопросы углубления узбекско-японского сотрудничества



ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Пребывающая с визитом в Узбекистане депутат Палаты советников Парламента Японии, бывший посол в Республике Узбекистан (1999-2002) Кеко Накаяма 31 марта посетила с визитом Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено развитию туристического обмена, в том числе с учетом возобновления прямого авиасообщения "Ташкент-Токио", сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи