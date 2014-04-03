В Намангане прошел семинар "Место национальных ценностей в воспитании здорового ребенка"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Научно-практическая конференция и концерт в Молодежном центре Намангана стали яркой демонстрацией успеха дружбы между представителями разных народов Узбекистана.

1 апреля в Намангане прошло культурно-просветительское мероприятие "Место национальных ценностей в воспитании здорового ребенка".

В холле Молодежного центра была развернута экспозиция изделий народных ремесел, изготовленных мастерами объединения "Хунарманд", руками активистов НКЦ. Хоким области Баходир Юсупов и гости мероприятия из Ташкента с интересом ознакомились с куклами, сделанными руками ребят из творческой студии "Домовенок" при НРКЦ, веерами и национальными платьями в корейском стиле, тканями с киргизским орнаментом, знаменитыми чустскими ножами и тюбетейками, другими предметами народного и ремесленного творчества.

Несмотря на дату – 1 апреля – все было очень серьезно. Участников конференции приветствовал хоким области, сенатор Олий Мажлиса Баходир Юсупов. Он отметил важность обсуждаемой темы, особенно в связи с объявлением 2014 года в нашей стране Годом здорового ребенка.

"Мы должны основное внимание уделять воспитанию культуры толерантности у подрастающего поколения. Это главная наша задача. И этому служат все мероприятия как национальных культурных центров, так и Республиканского интерцентра", – отметил в своем докладе директор Республиканского интернационального культурного центра Насриддин Мухаммадиев.

Он привел весьма характерные цифры. Так, в Узбекистане работают 140 дошкольных образовательных учреждений с преподаванием на русском языке, на каракалпакском языке – 324, на казахском – 11, на таджикском – 34, на туркменском – 3. Кроме того, есть еще 833 смешанных дошкольных образовательных учреждения, функционирующих на русском и узбекском языках. Обучаются в них 82,5 тысячи ребятишек на узбекском языке, а на русском – свыше 62 тысяч в возрасте от двух до семи лет. Примерно такая картина и со школьным образованием. В республике 848 школ с русским языком обучения, 256 с таджикским языком, 409 – с казахским языком, 60 – на киргизском, 377 – на каракалпакском, 43 – на туркменском языке.

Также в нашей стране при всех национально-культурных центрах (НКЦ) работают кружки и воскресные школы, где молодежь и взрослые изучают родной язык и культуру, в том числе и тех, на которых нет обучения в школах. Такие внеклассные курсы есть при корейских центрах, азербайджанском, татаро-башкирских, немецких и многих других НКЦ.

"Если мы будем продолжать эту работу, особенно в этом году, объявленного Годом здорового ребенка, мы достигнем своей цели", – заключил Насриддин Мухаммадиев.

Подробно поделилась с участниками конференции опытом работы председатель Наманганского Корейского культурного центра Лариса Ни. А ее слова: "Для нас, узбекистанских корейцев, Узбекистан – наша Родина, одна-единственная, и другой такой нет и не будет!" вызвали овацию зала.

Студентка Наманганского юридического колледжа Кристина Долгова зачитала свое выступление сразу на двух языках – родном русском и государственном узбекском.

Также со своими сообщениями и докладами по теме конференции выступили заместитель государственного советника Президента Республики Узбекистан Музаффар Ахмеджанов, проректор Наманганского госуниверситета профессор, доктор исторических наук Абдулла Расулов, студентка третьего курса университета Мария Тян, председатель Республиканского творческого союза Исфандияр Латыпов.

В работе конференции принял участие председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров РУ Ортикбек Юсупов.

А после серьезного обсуждения насущных задач состоялся короткий, но яркий концерт творческих коллективов наманганских НКЦ и студентов колледжа искусств. Особенно тепло публика приняла русский народный танец "Самовар" в исполнении студентов колледжа искусств Камила Мирхаликова и Хуршид Эшонкулов. Венцом концерта стало великолепное выступление заслуженного артиста республики Марата Хакимова, исполнившего патриотические песни.

"Дружба народов имеет первостепенное значение в жизни любого государства. И Узбекистан не является тут исключением. В нашей стране проживают люди свыше 130 национальностей. Все мы живем бок о бок, все о чем-то мечтаем, живем сегодняшним днем, думаем о будущем", – сказал после концерта Марат Хакимов. Он с удовольствием принял приглашение выступить в Намангане, помня, как тепло его здесь принимали в прошлом году на концерте памяти Владимира Высоцкого.

А в заключение состоялось торжественное вручение почетных дипломов руководителям наманганских НКЦ, авторов наиболее интересных докладов на научно-практической конференции, участникам концерта.

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