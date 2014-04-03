



Вечер юмора состоится в "Мангалочьем дворике"



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в клубе "Мангалочий дворик" при Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоится концерт, посвященный Дню смеха, отмечаемому 1 апреля. На вечере юмора запланировано выступление Марины Касынбаровой, баснописца Сергея Слонова, будут розыгрыши и соревнования в остроумии. Олег Бардовский зачитает пародии из сборника XX века "Парнас дыбом". Ведущая вечера – общественный директор клуба Альбина Маркевич. Приглашаются все желающие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи