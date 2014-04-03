USAID и фонд "Соглом авлод учун" помогут уязвимым группам населения

ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля было объявлено о начале новой программы правительства США по улучшению питания детей с ограниченными возможностями, пациентов противотуберкулезных диспансеров и других медицинских учреждений в Узбекистане.

Как сообщает пресс-служба посольства США в Ташкенте, об этом заявили Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Узбекистане Джордж А. Крол, первый заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан доктор Асилбек Худаяров и председатель правления Международного благотворительного фонда (МНБФ) "Соглом авлод учун" Светлана Инамова.

Они объявили о новой программе правительства США, осуществляемой Агентством США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с правительством Республики Узбекистан и другими партнерами, по распределению более 112 метрических тонн обогащенного продовольствия для 20 тысяч человек.

В презентации программы приняли участие представители министерств иностранных дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, народного образования Узбекистана, посольства США в Узбекистане, американской неправительственной организации "Resource and Policy Exchange, Inc." (RPX) и других партнеров.

Вплоть до ноября программа будет способствовать улучшению питания детей с ограниченными возможностями, пациентов противотуберкулезных диспансеров и других медицинских учреждений в Узбекистане, отмечает пресс-служба посольства США.

Нынешняя поставка, которая оценивается в 311 тысяч 834 доллара США, будет распределена среди пациентов 107 учреждений, в том числе домов "Мурувват" и "Саховат", а также специализированных лечебных учреждений по всему Узбекистану. Данная поставка включает обезвоженные овощные супы с витаминами и минералами, которые будут использоваться для питания пациентов учреждений-получателей. Фонд "Соглом авлод учун" через свои отделения доставит эту помощь учреждениям-получателям и будет контролировать ее распределение.

С 1993 года USAID оказал Республике Узбекистан содействие на сумму более 330 миллионов долларов США.

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