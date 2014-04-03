В рамках подготовки к предстоящим парламентским выборам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля в городе Бухаре состоялся семинар-тренинг на тему "Вопросы эффективного использования потенциала первичных организаций политических партий в период подготовки и участия в выборах 2014 года в Олий Мажлис Республики Узбекистан и местные представительные органы государственной власти", организованный Бухарским областным Кенгашем УзЛиДеП совместно с Бухарским РО НИМФОГО.

Цель мероприятия – развитие у кадровых работников партии и активистов первичных партийных организаций необходимых навыков эффективной организации внутрипартийной и общественно-политической деятельности на уровне современных требований и выработка практических предложений и рекомендаций по организационно-кадровому укреплению первичных звеньев политических партий.

В семинаре приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатели и заместители председателей областного, районных и городских Кенгашей партии, председатели ППО, активисты партии, сотрудники РО НИМФОГО и СМИ.

Открыл и вел мероприятие председатель областного Кенгаша УзЛиДеП Ф.Аминов. В частности, была отмечена особая роль ППО в решении социально-экономических проблем на местах, а также реализации программных целей и установок партии, исходя из интересов электората партии.

В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы о взаимном сотрудничестве ППО с местными Кенгашами партии и депутатскими группами, о задачах ППО в данном направлении.

Вместе с этим, в ходе семинара-тренинга участники работали в четырех группах по выработке предложений по эффективной подготовке к предстоящим выборам. По итогам работы каждой группы были представлены презентации.

В заключение мероприятия представителям активных первичных партийных организаций партии УзЛиДеП были вручены подарки и почетные грамоты. Также представители активной молодежи были приняты в ряды партии.

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