Узбекистан и Россия обсудили вопросы взаимодействия в рамках ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля в Москве были проведены консультации между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и России, посвященные обсуждению вопросов двустороннего взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщает МИД Узбекистана, консультации прошли в соответствии с Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2014 год. Стороны обсудили перспективы дальнейшего многопланового сотрудничества в рамках ШОС, а также вопросы по подготовке и проведению основных мероприятий организации, запланированных на текущий год.

УЗИНФОРМ