Международный день детской книги отметили в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля в № 58 Намангана информационно-ресурсный центр (ИРЦ), которым руководит Алевтина Данилова, отметил конкурсами среди учеников "Самый лучший читатель" и "Духовность против жестокости" между школами жилмассива Давлатабад.

В первом состязании победителем стал ученик 5 класса Азизбек Ахмадалиев, а во втором ученица 7 класса этой школы Севара Абдуллаева заняла 2-е место.

Также в этот день прошел конкурс на лучшего специалиста библиотеки, в котором отличилась сотрудник ИРЦ школы № 58 Махлие Мирзаханова.

"Работа нашего информационно-ресурсного центра, который оснащен компьютерами и другой необходимой техникой, направлена на то, чтобы не просто приобщить детей и учителей к информационным технологиям, но и привить им любовь к чтению, к книге, которая открывает перед человеком большие возможности и расширяет его кругозор", – говорит Алевтина Данилова.

По ее словам, услугами ИРЦ активно пользуются также учителя, внедряя на своих уроках различные инновационные технологии и используя информацию из Интернета.

Международный день детской книги отмечается ежегодно в день рождения великого датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805 – 1875). Обычно к этому дню во многих странах приурочивают проведение недели детской и юношеской книги, проводят утренники, конкурсы, выставки, конференции и фестивали, посвященные лучшим книгам мира.

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