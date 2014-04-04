Молодежь призвали к участию в защите природы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля в Каганском городском колледже сельского хозяйства по инициативе Бухарского филиала Экологического движения было организовано мероприятие на тему "Правовые основы регулирования взаимоотношений, связанных с бытовыми отходами".

Цель мероприятия – пропаганда экологических знаний среди широких слоев населения, повышение экологической культуры населения.

В нем приняли участие представители бухарского отделения Экодвижения, сотрудники областного управления комитета по охране природы, представители областного санитарно-эпидемиологического контрольного центра, ОДМ "Камолот", преподаватели, учащиеся колледжа и СМИ.

В ходе мероприятий докладчики разъяснили участникам нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, определяющие порядок утилизации отходов, и предоставили участникам информацию об экологической ситуации в регионе. В частности, о загрязнении каналов и коллекторов, загрязнении окружающей среды из-за выброса отходов в большом объеме.

Вместе с этим, было отмечено, что огромное количество отходов выбрасывается крупными ресторанами, обслуживающими свадебные мероприятия. Подчеркнута необходимость решения такого рода проблем путем создания групп добровольных экологов по реализации общественного экологического контроля. Исходя из этого, представители Экодвижения призвали присутствующую молодежь к активности, создавая группы добровольных экологов.

Вместе с этим, в ходе мероприятия выступившие разъяснили аудитории нормативно-правовые акты касательно охраны природы. В частности, был разъяснен Закон Узбекистана "Об экологическом контроле".

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