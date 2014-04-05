Внимание подрастающему поколению

Внимание подрастающему поколению05.04.2014 09:44
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля в Гиждуванском районе ОДМ "Камолот" организовало мероприятие, нацеленное на оказание социальной поддержки сиротам, повышение их духовно-просветительской культуры.
В мероприятии участвовали представители районного Кенгаша ОДМ "Камолот", районного Кенгаша Федерации профсоюзов Узбекистана, районного хокимията, воспитатели и воспитанники домов милосердия.
В ходе мероприятия участникам была разъяснена суть государственной молодежной политики и государственной социальной поддержки.
Также для воспитанников домов милосердия проведены различные игровые программы. Воспитанники домов милосердия с большим интересом участвовали во всех организованных играх.
В заключение мероприятия воспитателям и воспитанникам домов милосердия были розданы подарки и канцелярские принадлежности от ОДМ "Камолот" и областного Кенгаша федерации профсоюзов.
УЗИНФОРМ