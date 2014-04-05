Узбекская делегация посетила Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля в Москве (Российская Федерация) прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, в работе которого также приняла участие делегация МИД Республики Узбекистан.

Повестка дня заседания включала в себя обсуждение различных аспектов взаимодействия и дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества в рамках СНГ, а также расширения нормативно-правовой базы Содружества.

По итогам мероприятия подписан ряд документов, охватывающих различные сферы деятельности СНГ, сообщает МИД Узбекистана.

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