Сессия районного Кенгаша народных депутатов06.04.2014 10:00
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля в Жандарском районе Бухарской области прошла очередная, 42-я сессия районного Кенгаша народных депутатов, в которой приняли участие депутаты местного Кенгаша, заместители районного хокима, начальники отделов и управлений, председатели сельских и махаллинских сходов граждан, директоры профессиональных колледжей района, представители правоохранительных органов.
Сессию вел хоким Жандарского района К.Саломов.
В начале мероприятия был зачитан приказ о назначении У.Б.Файзуллаева начальником финансового отдела района, кратко освещена его деятельность в системе органов государственной власти и управления.
В ходе сессии рассмотрены вопросы, связанные с состоянием исполнительности в районе Закона Республики Узбекистан "Об образовании", качеством подготовки кадров, состоянием медицинского обслуживания в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах района, и другие.
Отмечено, что на сегодняшний день в районе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение, где воспитываются 1367 детей. В указанных учреждениях чувствуется нехватка профессиональных кадров, несмотря на созданные условия, уровень воспитателей не отвечает соответствующим требованиям. Кроме этого, в процессе сессии были затронуты проблемы повышения качества образования в общеобразовательных школах района.
В ходе мероприятия с критикой выступили начальник районного отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования И.Рузиев, заместитель председателя областного Кенгаша СДП "Адолат" Д.Хамдамова и другие.
По рассмотренным вопросам на сессии были приняты соответствующие постановления.
УЗИНФОРМ