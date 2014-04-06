Сессия районного Кенгаша народных депутатов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля в Жандарском районе Бухарской области прошла очередная, 42-я сессия районного Кенгаша народных депутатов, в которой приняли участие депутаты местного Кенгаша, заместители районного хокима, начальники отделов и управлений, председатели сельских и махаллинских сходов граждан, директоры профессиональных колледжей района, представители правоохранительных органов.

Сессию вел хоким Жандарского района К.Саломов.

В начале мероприятия был зачитан приказ о назначении У.Б.Файзуллаева начальником финансового отдела района, кратко освещена его деятельность в системе органов государственной власти и управления.

В ходе сессии рассмотрены вопросы, связанные с состоянием исполнительности в районе Закона Республики Узбекистан "Об образовании", качеством подготовки кадров, состоянием медицинского обслуживания в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах района, и другие.

Отмечено, что на сегодняшний день в районе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение, где воспитываются 1367 детей. В указанных учреждениях чувствуется нехватка профессиональных кадров, несмотря на созданные условия, уровень воспитателей не отвечает соответствующим требованиям. Кроме этого, в процессе сессии были затронуты проблемы повышения качества образования в общеобразовательных школах района.

В ходе мероприятия с критикой выступили начальник районного отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования И.Рузиев, заместитель председателя областного Кенгаша СДП "Адолат" Д.Хамдамова и другие.

По рассмотренным вопросам на сессии были приняты соответствующие постановления.

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