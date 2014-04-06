Испытание политических знаний

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля в медицинском колледже Каракульского района Бухарской области состоялся смотр-конкурс под названием "Экономические, социальные и политические процессы Узбекистана во взгляде молодежи", организованный областным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш".

В нем приняли участие команды из числа членов клуба "Молодые политические знатоки" Алатского, Жандарского и Каракульского районов области. В качестве членов жюри присутствовали руководитель женского крыла ДП "Миллий тикланиш" Г.Шарипова, представитель молодежного крыла партии Д.Яхёева, председатели районных Кенгашей ДП "Миллий тикланиш".

Участники конкурса состязались по трем направлениям. По итогам смотра-конкурса первое место было присуждено команде Караульского района "Узбегим ёшлари". Второе и третье места заняли команды Жандарского и Алатского районов "Парвоз" и "Тумарис".

Победители были награждены ценными подарками и верительными грамотами от областного хокимията и Кенгаша ДП "Миллий тикланиш".

УЗИНФОРМ