Местный бюджет Наманганской области на 2014 год утвержден в размере 500 млрд. сумов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. В текущем году в Наманганской области намерены потратить свыше 500 млрд. сумов (220 млн. долларов США по курсу ЦБ РУ) бюджетных средств. Глава региона своим решением утвердил параметры местного бюджета Наманганской области на 2014 год, сообщает информационная служба областного хокимията.

Как отмечается в документе, он принят во исполнение постановления Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 770-II от 14 ноября 2013 года "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2014 год", Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан № СК399-П от 12 декабря 2013 года "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2014 год", статьи 25 Закона Узбекистана "О государственной власти на местах", Постановления Президента № 2099 от 25 декабря 2013 года "Об основных прогнозируемых макроэкономических показателях и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год", а также решения областного Совета народных депутатов № 122/23-4 от 28 декабря 2013 года.

Решением определено, что доходная часть местного бюджета области (приложение № 1) формируется за счет налоговых поступлений в размере 758 млрд. 463 млн. 131 тыс. сумов, субвенций из республиканского бюджета – в сумме 508 млрд. 364 млн. 820 тыс. сумов; расходная часть по отраслям – 1 трлн. 266 млрд. 827 млн. 951 тыс. сумов (приложение № 2); доходы и расходы местного бюджета области (приложение № 3); объемы доходов, расходов, субвенций в бюджеты области, города Намангана и районов из вышестоящих бюджетов (приложение № 4); объемы государственных доходов в местные бюджеты города и районов на 2014 год и налоговых отчислений (приложение № 5); размер минимального кассового плана оборотных средств местных бюджетов области, города и районов на 2014 года в сумме 7 млрд. 621 млн. 600 тыс. сумов (приложение № 6).

Хокимам города и районов необходимо обеспечить сохранность оборотных кассовых средств местных бюджетов в установленном порядке.

Решением финансовому управлению областного хокимията предоставлено право уточнять объемы целевых субвенций и бюджетных ссуд в местные бюджеты (для возмещения временной кассовой разницы между доходами и расходами) от поступлений от всех налогов и обязательных платежей в полном объеме, исходя при этом из необходимости безусловного финансирования первостепенных расходов местного бюджета: зарплата, отчисления от зарплаты, стипендии и пенсии и другие приравненные к ним платежи.

Областному государственному налоговому управлению поручено обеспечить стабильный сбор налогов и других поступлений в местные бюджеты в течение года, а также разработать и провести конкретные мероприятия по резкому снижению имеющихся долгов и недоимок в городе и районах.

Областному главному управлению "Узцентробанка" совместно с отделениями коммерческих банков обеспечить своевременное перечисление отчислений от государственных доходов в местные бюджеты.

Хокимиятам города и районов предписано мобилизовать все возможности налоговых органов и банковских учреждений для обеспечения выполнение прогнозных показателей доходной части бюджета по всем источникам в полном объеме; наладить строгий контроль за качественным исполнением расходной части местных бюджетов, а также целевым использованием бюджетных средств, обеспечив при этом строгое соблюдение действующего законодательства Узбекистана, постановлений и распоряжений Кабинета Министров, касающихся исполнения бюджета.

Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя хокима области Хамидхона Жалолова.

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