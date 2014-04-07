"Меры по содействию развитию институтов гражданского общества"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 7 апреля в здании Бухарского отделения НИМФОГО прошла беседа за "круглым столом", организованная областным управлением юстиции совместно с НИМФОГО.

Мероприятие было нацелено на информирование представителей ННО области об изменениях в законодательных актах Республики Узбекистан касательно развития гражданских институтов.

В мероприятии приняли участие представители управления юстиции по Бухарской области, ННО региона, в частности, политических партий, профсоюзов, Общества инвалидов, Ассоциации "Хунарманд", центров "Мехр-шафкат", "Мехр-мурувват", Комитета женщин и других, работники государственных организаций области и представители СМИ.

В ходе заседания докладчики разъяснили участникам изменения в законодательных актах Узбекистан касательно развития институтов гражданского общества. В частности, была предоставлена информация об упрощениях и льготах при регистрации и дальнейшей деятельности ННО, подразумеваемых Постановлением Президента Узбекистана № 2085 от 12 декабря 2013 года "О дополнительных мерах по способствованию развитию институтов гражданского общества".

Вместе с этим, аудитории был разъяснен порядок сдачи отчетов негосударственных некоммерческих организаций в органы юстиции и статистики. Также, были обсуждены аспекты реализации социального партнерства между ННО и государственными организациями.

По итогам выступлений состоялась дискуссия, в ходе которой были подняты вопросы касательно информирования органов юстиции о выезде представителя ННО за рубеж, о проведении внеплановых мероприятий, установлении льгот для частных предпринимателей, спонсирующих деятельность ННО, участии в грантовых конкурсах Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе.

В заключение мероприятия участникам были розданы электронные раздаточные материалы, состоящие из нормативно-правовых актов Узбекистана по развитию деятельности ННО.

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