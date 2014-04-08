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Всемирный день прошел в Намангане
08.04.2014 10:13

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Слова "Вода и энергия" стали в этом году темой Всемирного дня воды, который был инициирован на саммите ООН в 1992 году и с тех пор отмечается ежегодно во всем мире 22 марта. В честь этой даты 5 апреля на заводе "Нестле Узбекистан" в Намангане прошел ставший уже традиционным водный праздник для детворы.

На завод были приглашены дети сотрудников компании, воспитанники детского дома № 26 "Мехрибонлик", журналисты. Собравшихся ребят (их было 75 человек) приветствовали сотрудники компании, вручив им футболки и кепки с логотипом Всемирного дня воды.

Они также рассказали о том, что этот день отмечается по всему миру, его целях и значении, ознакомили их с правилами поведения на территории завода, а врач завода Нигора Уринова рассказала ребятам о составе качественной питьевой воды и ее пользе для здоровья, а также ответила на вопросы ребят.

Концертную программу в честь праздника подготовили воспитанники детского дома: дети пели, танцевали и рассказывали стихотворения о воде.

Затем все гости принял участие в традиционном пресс-туре по заводу с целью ознакомления с технологическим процессом производства воды.

Также для детей были организованы конкурсы и игры, которые в легкой и непринужденной форме рассказали детям о грамотном употреблении питьевой воды. Ребятам, разделившимся на команды, было предложено нарисовать картину, призывающую к бережному отношению к воде. Затем ребят ждали сладкий стол и подарки от компании.

Как отметил генеральный директор "Нестле Узбекистан" Филлип Горбунов, каждый год Всемирный день воды отмечается в более чем в 30 странах мира с привлечением более 15 тысяч детей школьного возраста. "Нам радостно осознавать тот факт, что компания "Нестле Узбекистан" уже четвертый год подряд становится частью этого глобального движения. Сегодняшний праздник и цели, которые он преследует, приобретают особую актуальность в связи с объявлением 2014 года в Узбекистане Годом здорового ребенка", – подчеркнул гендиректор.

Каждый год выбирается наиболее актуальная тема Всемирного дня воды, которая призывает людей относиться к воде как к одному из ценнейших природных ресурсов, помогает осознать значимость воды для здоровья человека и экологии в целом. Тема Всемирного дня воды в 2014 году – "Вода и энергия". Вода и энергия взаимосвязаны, поскольку производство энергии и ее передача требует затрат водных ресурсов.

УЗИНФОРМ

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