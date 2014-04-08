Наманганские "художницы" готовятся к играм "Баркамол авлод"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Юные мастера художественной гимнастики Намангана готовятся дать бой своим соперницам на играх студентов колледжей и лицеев, которые впервые пройдут в этом городе в середине мая.

Как рассказывает ответственный секретарь областной федерации художественной гимнастики Элла Вишнякова, сейчас ведутся отборочные соревнования, в ходе которых и определятся две участницы, которые и представят Наманганскую область.

Так, в декабре прошлого года в Намангане прошел первый отборочный или учебно-тренировочный тур, по результатам которого было выбрано 5 гимнасток. Второй отборочный тур прошел уже в Ташкенте, по результатам которого осталось 3 претендентки на участие в играх. В Навои недавно завершился третий этап – чемпионат Узбекистана среди девушек, а четвертый этап, который и определит двух основных участниц, состоится в апреле на главной арене игр.

"Заодно девушки психологически будут себя готовить к тому, что именно здесь они должны показать все свои способности. Гимнастки на свое усмотрение смогут выбрать 2 предмета из 5 представленных – это булава, мяч, обруч, лента или скакалка. Жюри будет обращать внимание на сложность выполняемых элементов, гибкость участниц, прыжки", – говорит Элла Хамидовна. "Конечно, у нас сильные тренеры по художественной гимнастике – Зекие Гнездилова, Нафиса Шамситдинова и Наталья Перелыгина. Но мы реально оцениваем свои возможности и знаем наших самых серьезных соперников – это Ташкент, Бухара, Навои, Самарканд, ну и Джизак наступает на пятки", – подчеркнула представитель областной федерации художественной гимнастики. В заключение она выразила уверенность, что наманганские девушки защитят честь области.

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