На пути развития рыночной экономики

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Бухаре 7 апреля прошел семинар-тренинг, посвященный информированию населения о возможностях совместной работы женщин-предпринимательниц с международными компаниями по производству брендовой текстильной продукции.

Мероприятие состоялось в рамках международного проекта по повышению возможностей женщин из Центральной Азии, занятых в модной индустрии текстильной отрасли, и было организовано по инициативе Бухарского областного отделения ассоциации "Тадбиркор аёл" совместно с международной неправительственной организацией "SPINNA" ("SPINNA Circle").

В семинаре на тему "Повышение качества производительности, а также развития продукции и рыночной тенденции" приняли участие представители проекта "SPINNA Circle", владелец британской шелковой компании "IFIX" Дэвид Итон, сотрудники отделений ассоциации "Тадбиркор аёл", члены ассоциации женщин-предпринимательниц Бухарской, Навоийской областей и Республики Каракалпакстан, представители бухарского городского Комитета женщин, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО.

В начале мероприятия состоялся показ основных тенденций современной моды, потребностей указанной отрасли рынка и потенциала местной продукции на международном рынке. После этого иностранный представитель осветил возможности проекта "SPINNA Circle" для женщин-предпринимательниц и ремесленников. Отмечено, что в этом проекте участвуют крупные зарубежные дизайнерские компании, которые помогут женщинам-предпринимательницам из Узбекистана наладить прямые контакты и вывести свою текстильную и ремесленную продукцию на мировой рынок.

В процессе семинара его участницы проявили интерес к возможностям реализации своей продукции за рубежом. Были подняты вопросы, связанные с требованиями иностранных фирм к местной продукции.

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