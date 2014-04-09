Обсужден график предстоящих узбекско-корейских контактов

Обсужден график предстоящих узбекско-корейских контактов09.04.2014 19:10
ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном.
В ходе состоявшихся переговоров стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам двустороннего характера, а также рассмотрели предложения по срокам и повестке дня предстоящих узбекско-южнокорейских политических контактов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.
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