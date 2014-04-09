



Обсужден график предстоящих узбекско-корейских контактов



ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном. В ходе состоявшихся переговоров стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам двустороннего характера, а также рассмотрели предложения по срокам и повестке дня предстоящих узбекско-южнокорейских политических контактов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи