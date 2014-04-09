Наманганских коммунальщиков заставили раскошелиться

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском городском обществе защиты прав потребителей (НГОЗП) помогли взыскать с нерадивых коммунальщиков 5 миллионов сумов.

По словам председателя НГОЗП Абдуллы Тожибаева, с начала года поступило несколько десятков обращений и в большинстве случаев удается помочь людям. Сумма возвращенных средств приближается к 5 миллионам сумов.

"Приходится разбираться в самых разных ситуациях. Бывает, газовики пытаются начислять плату за пользование газовой плитой в качестве отопительного прибора, что в корне противоречит не только законам, но и правилам пожарной безопасности и создает опасный прецедент, без всяких оснований отключают газ, требуя оплатить долги", – говорит Абдулло-ака.

Он также советует гражданам при возникновении проблем с коммунальными службами требовать перерасчета и своевременно составлять акт, ибо без этого будет трудно доказать свою правоту, всегда брать товарный чек при приобретении любого товара.

В свою очередь, отмечает председатель областной федерации обществ защиты прав потребителей Ахмаджон Нематуллин, за последнее время удалось защитить интересы 511 граждан, столкнувшихся с проблемами в коммунальной сфере и торговле. "Сумма возвращенных средств составляет примерно 40 млн. сумов. Большинство из них приходится на коммунальную сферу", – поясняет руководитель общества.

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