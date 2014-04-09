Узбекские вузы могут принять участие в Днях открытых дверей РУДН

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Институт прикладных технико-экономических исследований экспертиз Российского университета дружбы народов (РУДН), являющегося базовым сетевым университетом государств-участников СНГ и вузом-координатором стран ШОС, приглашает заинтересованные вузы Узбекистана принять участие в планируемых 19 апреля Днях открытых дверей на базе РУДН. Об этом сообщает пресс-служба РЦНК в Ташкенте.

Проект имеет своей целью подготовку бакалавров и магистров в области управления наукоемкими отраслями промышленности и инновационными экономическими процессами, а также популяризацию Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.

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