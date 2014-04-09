Журналисты Узбекистана могут принять участие в конкурсе "Русского мира"

ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Важной частью "Года культуры Русского мира" должен стать Международный журналистский конкурс "Со-Творение". К участию в конкурсе приглашаются журналисты российских и зарубежных русскоязычных печатных СМИ, интернет-изданий, теле- и радиокомпаний, а также студенты факультетов журналистики. Об этом сообщает пресс-служба РЦНК в Ташкенте со ссылкой на оргкомитет Международного журналистского конкурса "Со-Творение".

Конкурсные работы принимаются до 15 сентября в трех номинациях: "Жизнь и судьба", "Малые звезды", "Сквозь границы и времена". Язык конкурса – русский.

Итоги конкурса будут подведены в октябре. В состав жюри входят авторитетные ученые, журналисты, деятели культуры и представители общественности. Лучшие работы будут публиковаться на информационных ресурсах фонда "Русский мир" и в партнерских средствах массовой информации. Победители в каждой номинации получат денежные призы. Церемония награждения состоится 3 – 4 ноября в рамках 8-й Ассамблеи Русского мира в Сочи.

Все материалы о Международном журналистском конкурсе "Со-Творение" представлены на сайте фонда "Русский мир", добавляет пресс-служба РЦНК.

В 2014 году фонд "Русский мир" проводит международную акцию "Год культуры Русского мира". Его цель – привлечь внимание россиян и соотечественников за рубежом к сокровищнице российской культуры, истории создания и гуманистическим смыслам шедевров русской литературы и искусства.

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