Узбекские исследователи приглашаются на конкурс грантов

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Российский Институт перспективных гуманитарных исследований и технологий (ИПГИТ) объявляет конкурс на выделение финансирования научных работ (грантов) на 2014 – 2015 гг. В нем могут принять участие и узбекистанские ученые.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Российского центра науки и культуры в Ташкенте, Институтом перспективных гуманитарных исследований и технологий (Russian Institute for Advanced Study in Humanities and Technology, RIAS) Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации объявлен конкурс на финансирование научных исследований на 2014 – 2015 годы по следующим направлениям:

Междисциплинарные исследования в области общественных и гуманитарных наук;

Исследования в области социального компьютинга и других направлений синтеза социо-гуманитарных и компьютерных;

Когнитивные и нейронауки, экспериментальная психология (фундаментальные и прикладные аспекты);

Исследования и разработки в различных областях гуманитарных технологий (прикладного применения социо-гуманитарного и смежного знания), в т. ч. педагогические технологии, политические технологии, технологии управления и др.;

Исследования в области синтеза социо-гуманитарных наук и наук о жизни, в т. ч. этологические исследования, биопсихология, изучение влияния генетических и иных биологических факторов на индивидуальные особенности личности и социальное поведение;

Исследования в области математического моделирования социальных, политических, экономических, нейропсихологических, экологических и иных сложных систем и процессов;

Исследования в области экологии;

Исследования в области лингвистики, в т.ч. социолингвистика, компьютерная лингвистика, нейролингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика и т. д.

Исследования в сфере синтеза наук и искусств, в т.ч. исследования в области креативной индустрии, дизайна, культурологические исследования.

Всего разыгрывается 12 грантов.

Квалификационное требование к участникам: научная степень не ниже кандидата наук (для зарубежных участников – PhD).

Размер гранта – 40 тысяч рублей в месяц. Продолжительность программ – до 3 и 10 месяцев.

Участвующие в проекте российские и зарубежные специалисты получат уникальную возможность осуществлять исследовательскую деятельность за счет гранта МГГУ им. М. А. Шолохова, работая в международном коллективе в полидисциплинарной научной среде, отмечается в сообщении РЦНК.

Срок подачи заявок - 15 мая.

УЗИНФОРМ