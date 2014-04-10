Заседание в хокимияте области

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Бухарском областном хокимияте 8 апреля состоялось селекторное заседание, посвященное вопросам обеспечения пищевой безопасности в регионе. Целью мероприятия выступило обсуждение и постановка задач по обеспечению пищевой безопасности, развитие многоотраслевых фермерских хозяйств на территории Бухарской области Узбекистана.

В нем участвовали и.о. хокима Бухарской области М.Эсанов, хокимы и заместители хокимов районов и городов, председатели областного, районных и городских Кенгашей фермеров, фермеры области, руководители государственных организаций региона, представители Бухарского РО НИМФОГО.

В процессе заседания и.о. хокима области отметил проводимые в области работы в сельскохозяйственной и экономической сферах, подчеркнул задачи заместителей хокимов районов и городов по вопросам сельского хозяйства и экономическим вопросам в своевременном обеспечении пищевой безопасности в регионе, были отмечены результаты посевных работ в области.

Далее был обсужден вопрос дальнейшего развития деятельности фермеров. В частности, отмечалось, что, согласно намеченному плану, в 2014 году 30% фермерских хозяйств области должны перейти на многоотраслевую деятельность. Подчеркнуто, что со стороны банков в настоящее время в качестве кредита на развитие многоотраслевых фермерских хозяйств выделено свыше 167 млн. сумов кредитов, что планируется увеличить в ближайшее время.

По итогам заседания было принято соответствующее решение.

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