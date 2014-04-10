"Защита прав субъектов предпринимательской деятельности"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Под таким названием в Гиждуванском районе Бухарской области 8 апреля прошел семинар, организованный областным управлением Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Узбекистана совместно с областным управлением Торгово-промышленной палаты страны.

В семинаре приняли участие представители областного департамента, областного управления ТПП, представители главного управления Центробанка по области, сотрудники областного таможенного управления, областного отделения Ассоциации "Хунарманд", частные предприниматели области, представители областного и Гиждуванского районного хокимиятов, махаллей и СМИ.

На семинаре была разъяснена актуальность проводимого мероприятия, поскольку развитие малого бизнеса и частного предпринимательства способствует развитию экономики страны. Участникам семинара была предоставлена информация о льготах при регистрации предпринимательских субъектов, порядке получения и пользования банковскими кредитами, выделенных на развитие предпринимательской деятельности.

Вместе с этим, представитель областного таможенного управления проинформировал участников о таможенных льготах и гарантиях для предпринимательских субъектов. Кроме этого, председатель областного отделения Ассоциации "Хунарманд" выступил с докладом о роли органов самоуправления граждан в развитии семейного предпринимательства.

По итогам выступлений со стороны присутствовавших частных предпринимателей были заданы вопросы о получении банковских кредитов с низкими процентными ставками, гарантиях предпринимательской деятельности и льготах при организации семейного предприятия.

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