В целях организации эффективной работы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля в зале заседаний Бухарского областного Кенгаша УзЛиДеП состоялся семинар на тему "Актуальные задачи в сфере организации партийной работы", организованный Бухарским областным Кенгашем УзЛиДеП, при сотрудничестве с областным управлением юстиции.

В семинаре приняли участие председатели и заместители председателей, работники исполнительного аппарата областного, районных и городских Кенгашей партии, председатели ППО, активисты партии, представители управления юстиции, РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе семинара участников проинформировали о современных политических технологиях по эффективной организации общественно-политической работы партии. В частности, были обсуждены вопросы эффективной подготовки к предстоящим выборам. Также партийным работникам предлагалось изучить международный опыт по повышению эффективности работы политических партий. Вместе с этим, была отмечена необходимость усиления работы первичных партийных организаций с электоратом на местах.

Также в ходе семинара были указаны рекомендации по осуществлению деятельности партии, исходя из программных целей и установок, интересов электората.

УЗИНФОРМ