Обсуждены перспективы развития узбекско-финского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча первого заместителя главы ведомства А.Камалова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Республике Узбекистан (с резиденцией в городе Хельсинки) Никласом Линдквистом, прибывшим в Ташкент для проведения переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами, в том числе, проведения совместных деловых форумов.

Как сообщает пресс-служба МВЭСИТ, узбекская сторона пригласила представителей Финляндии принять активное участие в работе предстоящих в Ташкенте Международной выставки-продажи мини-технологий и компактного оборудования для сельского хозяйства "Узбекистан Агроминитех Экспо-2014" (3-6 июня) и Международной конференции "О важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане" (5-6 июня).

Напомним, Н.Линдквист приступил к исполнению обязанностей в качестве главы финской дипмиссии в Узбекистане с начала ноября минувшего года. С 2010 года должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане занимала Тула Ирйола.

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