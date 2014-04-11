В целях повышения экологических знаний населения

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Пешкунском районном экономическом колледже Бухарским территориальным отделом Экологического движения 9 апреля было организовано мероприятие на тему "Экологические знания – важное звено человеческого мышления".

В нем приняли участие представители бухарского отделения Экодвижения, сотрудники областного управления Комитета по охране природы, областного и районных подразделений ОДМ "Камолот", преподаватели, учащиеся колледжа и СМИ.

Участникам мероприятия была представлена информация об истории развития экологических знаний в мире и, в частности, в Узбекистане. Также проведен обзор отечественной и международной литературы по экологии и разъяснены основные экологические нормативно-правовые акты Республики. Выступившие особо акцентировали внимание на разъяснении Закона Узбекистана "Об экологическом контроле".

Вместе с этим, в ходе мероприятия были обсуждены экологические проблемы региона. Была подчеркнута необходимость усиления общественного экологического контроля и повышения экологической культуры населения в целях сохранения здоровой окружающей среды.

В заключение мероприятия представители бухарского отделения Экодвижения призвали присутствующую молодежь к активному участию в работе движения в качестве добровольных экологов, а также повышению своих экологических знаний.

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