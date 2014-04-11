"Повышение правовых, социально-политических, духовных знаний и навыков имам-хатибов"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в городе Бухаре 10 апреля прошел учебный семинар, организованный областным хокимиятом совместно с областным филиалом Управления мусульман Узбекистана.

Мероприятие было нацелено на повышение знаний и навыков имам-хатибов по эффективной пропаганде среди населения сути проводимых в стране реформ.

В нем участвовали представители хокимията области, Бухарского РО НИМФОГО, сотрудники областного управления юстиции, областной прокуратуры, областного Комитета женщин, общественного фонда "Махалля", представители Бухарского инженерно-технического института и другие.

В ходе мероприятия аудитории была предоставлена информация о современной социально-политической ситуации в мире. Разъяснены правовые основы взаимодействия государственных органов с религиозными организациями в Узбекистане и Закона "О свободе совести и религиозных организациях", а также принципы национальной идеи независимости и борьбы с религиозным экстремизмом.

Далее участников семинара ознакомили с порядком проведения свадебных торжеств. Особо была подчеркнута необходимость пропаганды среди населения необходимости сокращения излишних денежных затрат в ходе свадебных мероприятий.

Вместе с этим, в ходе семинара среди участников была проведена практическая работа повышению правовых знаний имам-хатибов.

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