В Намангане чтут поэта Хабиба Саъдуллу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском областном краеведческом музее в среду прошел традиционный семинар, посвященный творчеству народного поэта Узбекистана Хабиба Саъдуллы, ставший вечером памяти замечательного наманганского поэта.

В нем приняли участие многие литераторы Намангана, члены семьи поэта, представители различных организаций, ученики и педагоги школы № 5, где когда-то учился Хабиб Саъдулла, любители поэзии.

Провел его депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, поэт Зиёвиддин Мансуров.

Помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дедаханов отметил многие произведения поэта и некоторые аспекты его творчества, где лирика порой гармонично сочетается с юмором, а то и сатирой.

Своими воспоминаниями поделились директор музея Иброхим Юсупов, известные поэты Эрмамат Нурматов, Дилбар Бону, Абдулла Жаббор, Бокий Мирзо, Жамолиддин Муслим и другие.

Своеобразную прелесть придали празднику выступления мастеров искусств и художественная композиция, подготовленная учениками школы № 5. Заведующий отделом музея, кандидат искусствоведения Алижон Азизов, отметив значение дней Хабиба Саъдуллы в деле популяризации его творчества, пригласил гостей осмотреть посвященную ему экспозицию.

УЗИНФОРМ