Российско-узбекистанский экономический форум прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Участники российско-узбекистанского экономического форума в Ташкенте пришли к единому мнению, что прошедшая конференция является чрезвычайно важной в аспекте рассматриваемых проблем, и было принято решение продолжить практику проведения подобных научных форумов, расширяя географию участвующих российских и узбекистанских вузов.

В среду, 9 апреля, в Узбекистане на базе филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова состоялась научно-практическая конференция на тему "Экономическое образование: современные тенденции".

В работе конференции приняли участие представители Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, ученые и профессорско-преподавательский состав филиала РГЭУ в Ташкенте.

Участников конференции приветствовали директор ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова" в Ташкенте профессор Каландар Абдурахманов, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер.

С содержательным докладом "Образование в инновационном развитии экономики" выступила Ольга Румянцева – начальник департамента международной деятельности, доцент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Она отметила, что в российском высшем образовании наметились тенденции к внедрению инновационного обучения: стартапы, бизнес-инкубаторы, технопарки, создающиеся на экспериментальных площадках университета. В результате такого обучения студенты имеют возможность создать инновационные предприятия на основе собственных бизнес-проектов.

Не менее интересными были доклады представителей филиала: профессоров Нодиры Зокировой, Шухрата Юлдашева, Михаила Хамидулина, доцента Аброра Кабулова.

Были представлены доклады на основе социологических исследований, статистических данных и сравнительного анализа рейтинговой системы выставления оценок в системе интерактивного обучения высшей школы России и Узбекистана.

Российские участники посетили музей, библиотеку, мини-типографию, компьютерные классы, встретились со студентами и сотрудниками филиала.

Валерий Кайер пригласил ученых филиала к расширению сотрудничества с Российским центром науки и культуры в Ташкенте и в торжественной обстановке сообщил о предоставлении филиалу университета им. Плеханова бесплатного безлимитного круглосуточного высокоскоростного доступа к электронной базе российских периодических изданий по русскому языку, литературе и культуре России, которую предоставляет Российская Федерация в рамках Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 – 2015 годы.

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