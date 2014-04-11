В Намангане прошел фестиваль профессий

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В колледже строительства и дизайна Намангана в среду прошел фестиваль профессий, в котором приняли участие более 700 учащихся из 12 школ города. Студенты сумели ярко представить все 6 направлений, по которым в колледже можно пройти обучение.

Гости фестиваля увидели макеты современных зданий с неповторимым ландшафтным дизайном прилегающей территории, оригинальные разработки в сфере строительства и дизайна, ремесленные изделия, одежду. Они с большим интересом осмотрели экспозицию и, судя по всему, летом здесь не будет недостатка в абитуриентах.

Особый интерес у школьниц вызвала экспозиция, подготовленная студентками кафедры дизайна женской одежды под руководством преподавателя Гавхар Ваккосхановой. При этом был организован показ мод, студентки продемонстрировали новые модели.

"Порой привычные нам изделия из керамики могут стать важным и привлекательным элементом дизайна. Кувшин под старину может украсить вашу квартиру, в него можно посадить комнатные растения. Их можно использовать в сфере ландшафтного дизайна", – говорит преподаватель кафедры гончарного искусства Бекзод Рахматов.

"Этот фестиваль стал не только смотром достижений студентов выпускного курса, своеобразным экзаменом, который они выдержали с честью, но и в полном смысле этого слова, днем открытых дверей для старшеклассников", – рассказывает директор колледжа Иброхимжон Жакпаров.

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