Наманганские школьники встретились с писателями

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В среду в гостях у ребят из школы № 34 побывали три наманганских литератора, рассказавшие молодежи о значении книги в жизни человека.

Ведущая Дильфуза Гаибова сначала представила школьникам гостей – поэтессу, преподавателя Наманганского госуниверситета Антонину Иплину, поэта и драматурга Мирзо Мухаммада и писателя и журналиста Наримана Искандарова.

Они не только поделились своим творческим опытом, но и прочитали отрывки из своих новых произведений. А прозаик Нариман Искандаров даже сыграл несколько пьес на оказавшемся кстати пианино.

Попытались блеснуть талантами и сами школьники. Свои стихи прочитали Севара Лутфуллаева, Хуршида Туранбекова, Мохинур Сайфиддинова. Произведения народного поэта Узбекистана Мухаммада Юсуфа прочитали поклонники его творчества Ойша Абдуллаева, Дильнора Тураева Мурод Муминов и другие.

Ответили литераторы и на вопросы молодых людей. Тех интересовало и с кем из известных писателей им приходилось встречаться, и как они относятся к электронным книгам, кто их любимые авторы.

Так в непринужденной обстановке ребята приобщились к высокому искусству. В заключение директор школы Р. Урманова поблагодарила гостей, нашедших время встретиться с молодежью и пожелала им новых творческих достижений.

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