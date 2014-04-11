Наманганец Темур Турабаев представил роман, в котором все слова начинаются на букву "Т"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Поэт и писатель, главный редактор газеты "Эртакчи-Репетитор" Темур Бек (Турабаев) написал роман "Теорема", в котором каждое слово начинается на букву "т".

В среду в областном информационно-библиотечном центре им. Нодиры при большом стечении литераторов, ученых и поклонников его творчества со всей Республики состоялась презентация романа.

Председатель отделения Союза писателей Узбекистана, поэт Жамолиддин Муслим отметил, что роман "Теорема" – уникальное явление в узбекской литературе. Главный редактор газеты "Эртакчи-Репетитор" Гулчехра Муродова озвучила ценные сведения о труде Т. Турабоева.

В ходе презентации выступили доктор исторических наук, заслуженный работник культуры Маматкул Жураев, литературовед и публицист Баходир Валиев, поэты Чоршам, Яхё Тога, доцент НамГУ Бахтиер Исаков и другие. Было отмечено, что автор использовал методы аллитерации и ассонанса, перелопатил тонны словесной руды, как говаривал незабвенный поэт Владимир Маяковский, задействовав все узбекские слова на букву "Т", часто использовал новообразования и заимствования из русского и других языков, устаревшие слова, давая им новую жизнь, да и сам занимался словообразованием. Так, он изобрел термины "тупурар" (футболист) и "тупсевар" (болельщик).

Темур Турабаев родился в селе Пешкурган Чартакского района, окончил ТашГУ, работал в институте рукописей Академии наук УзССР, изучал творчество классиков узбекской литературы Максуда Шайхзода, Хамзы Хакимзода Ниязи и других. Он написал несколько пьес для кукольных театров – "Шустрый осленок", "Белое дерево", "Кашмирская песня", его новеллы "Дуо", "Туманнинг тумори" были приняты весьма положительно. Пробовал он силы и в поэзии – его перу принадлежит серия сборников стихов для первоклассников "Алифбе мужизаси", "Алифбе айёми", в которых есть стихотворное посвящение каждой букве узбекского алфавита.

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