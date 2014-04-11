В Намангане создается Школа волонтеров

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Волонтерское движение в Намангане набирает обороты. С целью объединить усилия активной молодежи, помочь этим ребятам, обучить и направить их деятельность в нужное русло, дать возможность помогать друг другу, обмениваться опытом здесь намерены открыть Школу волонтеров.

Этот вопрос обсуждался в четверг на "круглом столе" на тему "Актуальные вопросы волонтерства в Наманганской области", прошедшем в Наманганского региональном отделении Независимого института мониторинга формирования гражданского общества. Он был организован Обществом Красного Полумесяца Наманганской области.

Открывшая мероприятие председатель ОКП Наманганской области Дилором Сайфитдинова отметила, что работа с волонтерами является одной из приоритетных для ОКП. Важным шагом в этом направлении стало проведение в мае прошлого года Республиканского молодежного форума, на котором и была выдвинута идея создания школы волонтеров. "Начиная с этого момента велась непрерывная работа по созданию нормативно-правовой базы подобной школы", – подчеркнула она.

С деятельностью ОКП и планами на текущий год собравшихся ознакомил координатор регионального центра по международному гуманитарному праву по Ферганской долине Акрамжон Кодиров. Он подчеркнул, что сегодня волонтерское движение набирает свои обороты, деятельность волонтеров важна во многих сферах жизни. Наглядным тому примером может служить зимняя Олимпиада в Сочи, в подготовке и проведении которой волонтеры приняли самое активное участие.

В Узбекистане, в частности в Намангане, существует много организаций, которые заинтересованы в волонтерах и привлекают для своей работы активную молодежь. И именно для того, чтобы помочь этим ребятам, обучить и направить их деятельность в нужное русло, дать возможность помогать друг другу, обмениваться опытом и нужна Школа волонтеров.

Презентацию по "Пособию по волонтерской работе" провела сотрудник проекта ПРООН/ДООН "Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане" Максуда Мухсинбаева, подробно останновившись на таких аспектах, как, что такое волонтерство, виды его работы и другое.

Во время "круглого стола" его участники поделились своим мнением и предложениями, а также задали вопросы о том, кто будет привлекаться в Школу волонтеров (ШВ), критериях отбора, методах оценки и поощрения и многое другое.

В завершение встречи был избран и утвержден координационный совет по управлению ШВ, в который вошло 9 человек.

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