В Кияте растут талантливые курашисты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. На недавнем открытом юношеском чемпионате Узбекистана по курашу среди школьников на ковер в спортзале школы № 28 Ферганы, где и проходил турнир, в составе сборной Наманганской области вышли сразу 11 учеников школы № 24 села Кият Наманганского района.

Сельские ребята с ходу завоевали сразу 8 (!) наград. Семеро заняли третьи места, причем среди них три девушки. А Иброхим Ортигалиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 30 кг.

Школьная секция по курашу действует с 2010 года. В ней занимаются настоящие фанаты этого одного из самых древних национальных видов спорта, который сегодня являет миру богатую и древнюю историю, традиции и философию узбекского народа. И нет сомнения, что очень скоро именно учащийся этой школы будут неоднократно выступать на международных аренах и высоко поднимут флаг Узбекистана.

"Ребята занимаются с удовольствием, осваивают технику и тактику ведения борьбы, и как видите, уже показывают отличные результаты. Потенциал юных борцов довольно высок, и, я думаю, они покажут неплохие результаты на предстоящих играх "Баркамол авлод", – говорит наставник юных спортсменов, инструктор ДЮСШ № 35 Наманганского района Муроджон Камбаров.

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